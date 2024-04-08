Сокращается число льготников, которым разрешен бесплатный проезд по тоннелям

Минтранс хочет сократить число льготников, которым разрешен бесплатный проезд по тоннелям. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций Ырысбек Бариев.

По его словам, для этого вносится изменение в Кодекс о неналоговых доходах. Законопроект разработан в целях упорядочения, содержания и эксплуатации тоннелей на автомобильных дорогах Бишкек — Ош, а также увеличения доходной части республиканского бюджета.

В документе обновился перечень автотранспортных средств, которым ранее предоставлялись льготы за проезд через тоннели. Отмечается, что автоматизированная система eleed фиксирует бесплатные проезды через посты машин с иностранными и отечественными номерами, так как владельцы таких авто являются действующими сотрудниками МВД, ГКНБ, прокуратуры, МЧС, ЖК, МТК, МО, ОАО«Северэлектро», «Юг-Электро», каскада Токтогульской ГЭС, Камбаратинской ГЭС. Такой привилегией пользуются и работники других министерств и ведомств.

Пенсионеры МВД, ГКНБ, прокуратуры, инвалиды I, II, III групп, ветераны баткенских и афганских событий, чернобыльцы, герои апрельских событий, сотрудники СМИ (пресса), судебной системы и адвокаты, инкассации частных банков, мастера спорта и тренеры, которые тоже являются льготниками, отказываются оплачивать установленный тариф на проезд через тоннели, тем самым создавая искусственную пробку.

Законопроектом предлагается упразднить пункты 2, 3, 4 статьи 63 Кодекса о неналоговых доходах.

«Предлагается упразднить пункт 2 указанной статьи, так как он поглощает в себя практически все государственные структуры. Чиновники низшего звена, пользуясь этим, проезжают бесплатно, что составляет львиную долю всех льготников. Пункты 3 и 4 также следует упразднить, водители с различными группами инвалидности пытаются проехать бесплатно, вступая в споры и конфликты с операторами. Касательно перевозки гуманитарных грузов: их основная масса перевозится автотранспортом МЧС, МО, МВД, которые будут иметь право на освобождение от оплаты проезда», — говорится в проекте закона.

По данным Минтранса, вместо этого целесообразно дать разрешение лишь для специального транспорта силовых ведомств (пожарные автомобили, машины органов внутренних дел, оборудованные для патрулирования, сопровождения, выезда на место происшествия, военная техника, спецавтомобили ГКНБ).