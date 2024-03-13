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Власть

О свободе слова и обещаниях президента. Шайлообек Атазов готов сдать мандат

«Десятый депутат нынешнего созыва уходит. После меня это закончится?» — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Шайлообек Атазов.

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Он сообщил, что готов сложить полномочия депутата. «Мандат — это лишь красная корочка, а не лицензия в рай, все происходит по воле аллаха. Хорошо, вы можете меня увольнять, но придет время и народ снова вернет меня. Я не считаю это падением или несчастьем. Счастье — это когда ты можешь свободно ходить среди народа, когда ты в сердце народа. Мы не просим денег у власти, мы просим свободный микрофон. Уважаемый торага, вы до этого хорошие дела делали, вас избрали, чтобы вы защищали депутатов, почему вы не встали на защиту?» — обратился к спикеру Шайлообек Атазов.

Он добавил, что два года генеральный прокурор гнался за мандатом и достиг своей цели.

«Если Верховный суд вынес административное решение в отношении Муртазалиева, мы можем верить, что у нас идет судебная реформа. Когда я пришел депутатом, мне сказали, говорить все как есть, и о хорошем, и о плохом. И я говорил», — сказал Шайлообек Атазов.

Думал, если говорить открыто про министров, прокуроров, мафию, то я помогаю, а, оказывается, ничего не нужно говорить, надо просто молчать, нажимать кнопку и уходить.

депутат Шайлообек Атазов

«Можете отдать мандат Муртазалиеву или другому парню, который строит микрорайон на Южной магистрали. Вы сами решаете. Я этот мандат получил без подкупов голосов, я даже агитаторов не мог обеспечить обедом. Если кыргызский народ не ценит меня, то я и за границей могу работать, обучать», — отметил депутат.

Неправильно сажать всех тех, кто говорит, что нужна свобода.

депутат Шайлообек Атазов

Он также обратился к Садыру Жапарову, который, по его словам, еще не будучи депутатом, в Москве на встрече говорил, если придет к власти, то с ним рядом будет Шайлообек Атазов.

«Я сейчас не то что рядом, даже на прием не могу попасть к вам. Если слышите, то обращаюсь к вам. Пригласите меня, расскажу, кто вас окружает. Думал, если пришел Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев, у нас будет патриотизм и свобода. Поэтому я свою кандидатуру выдвинул по одномандатному округу, а не от партии. Считаю, что свобода парламента должна быть сохранена», — заключил Шайлообек Атазов.

Отметим, 1 марта суд признал Абдурахманхаджи Муртазалиева, кандидата по Свердловскому избирательному округу в феврале 2022 года, избранным депутатом Жогорку Кенеша.

Напомним, в феврале 2022-го на выборах по Свердловскому округу выиграл Абдурахманхаджи Муртазалиев. Но Верховный суд поддержал решение Административного суда столицы и постановление ЦИК об отмене регистрации Муртазалиева. Депутатом от Свердловского округа стал Шайлообек Атазов.

Абдурахманхаджи Муртазалиева сняли с гонки из-за показаний двух женщин, к которым, как утверждал претендент, он отношения не имел и агитаторами они у него не работали.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288894/
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