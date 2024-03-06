Спустя два года суд признал Абдурахманхаджи Муртазалиева депутатом парламента

Административный суд Бишкека вынес решение о признании Абдурахманхаджи Муртазалиева, кандидата по Свердловскому избирательному округу в феврале 2022 года, избранным депутатом Жогорку Кенеша. Документ опубликовали в соцсетях.

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Отметим, что вместо него мандат получил Шайлообек Атазов.

Рассмотрев дело, 2 марта суд признал недействительным решение Центральной избирательной комиссии от 22 февраля об отказе в удовлетворении заявления Муртазалиева. Отметим, кандидат тогда попросил признать его избранным депутатом ЖК, досрочно прекратив полномочия парламентария Шайлообека Атазова.

Административный суд также обязал ЦИК отменить свое решение от 9 марта 2023 года об отказе в регистрации кандидата в депутаты ЖК по Свердловскому одномандатному округу Абдурахманхаджи Муртазалиева и признать его избранным депутатом парламента.

Пресс-службы Бишкекского горсуда и ЦИК пока не прокомментировали решение Административного суда, опубликованного в соцстетях.

Абдурахманхаджи Муртазалиева сняли с гонки из-за показаний двух женщин, к которым, как утверждал кандидат, он отношения не имел и агитаторами они у него не работали.

В феврале 2022 года на выборах по Свердловскому округу выиграл Абдурахманхаджи Муртазалиев. Но Верховный суд поддержал решение Административного суда столицы и постановление ЦИК об отмене регистрации Муртазалиева. Депутатом от Свердловского округа стал Шайлообек Атазов.

В соцсетях сторонник Шайлообека Атазова Кенеш Жумабеков заявил, что обжалует решение в Бишкекском горсуде. Кенеш Жумабеков был осужден по делу о подкупе голосов избирателей, суд оштрафовал его на 200 тысяч сомов. Дело сейчас на стадии обжалования.