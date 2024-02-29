Он не связан с коррупцией. Депутат о коллеге Айбеке Осмонове

Депутат Медер Алиев на заседании Жогорку Кенеша высказался о своем коллеге Айбеке Осмонове.

По его словам, нардеп не сбегал из страны.

«В СМИ распространяется информация о нашем коллеге депутате Айбеке Осмонове. Говорят, что он сбежал. Когда я с ним разговаривал, он рассказывал, что уже два-три года каждый февраль по состоянию здоровья выезжает на лечение. По нашему мнению, он хорошо выполнял свою работу, инициировал правильные законопроекты», — отметил Медер Алиев.

Также он сообщил, что Айбек Осмонов не имеет связи с коррумпированными лицами.

«В Жогорку Кенеше мы с коллегами также спрашивали, есть ли у него действительно связь с известным таможенником (Райымбеком Матраимовым. — Прим. 24.kg). Он нам сказал, что нет никакой связи. Любое следствие должно вестись объективно, принципиально, всесторонне, кто бы это ни был, министр, депутат или простой грузчик. Если преступление имело место быть, пусть привлекается к ответственности в рамках закона», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что борьба с коррупцией и преступлениями должна быть усилена.

Ранее в пресс-службе Жогорку Кенеша прокомментировали 24.kg отсутствие депутатов Айбека Осмонова и Шайлообека Атазова на заседаниях парламента.

По данным ведомства, Айбек Осмонов взял отпуск без содержания с 26 февраля по май. Шайлообек Атазов вышел на больничный на неопределенный срок. Отметим, по информации журналистов, оба нардепа выехали за пределы республики.

Напомним, телеканал «Регион ТВ», который связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, показал сюжеты о связях депутатов Жогорку Кенеша с Райымбеком Матраимовым. В них упоминаются брат экс-таможенника Искендер Матраимов, Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов, а также инициатор законопроекта об иноагентах Надира Нарматова. Респонденты отмечают, что эти парламентарии должны добровольно сложить депутатские полномочия либо быть лишены мандата.

После выпуска указанного эфира ЦИК досрочно прекратил полномочия депутатов Абдывахапа Боронбаева, Искендера Матраимова и Нурлана Ражабалиева.

Ранее ГКНБ объявил Райымбека Матраимова в розыск. Его подозревают по статье 169 «Пособничество в ограничении свободы перемещения лица с насильственным его удержанием при отсутствии признаков должностного преступления» УК КР.