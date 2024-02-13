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Власть
Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Авария на ТЭЦ. По предварительным данным, версию теракта и диверсии исключили

Состоялось выездное заседание межведомственной комиссии по выяснению причин аварии на ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, комиссия обошла территорию ТЭЦ, включая поврежденные здания.

«С момента аварии восстановлена кровля площадью 8 тысяч квадратных метров, вывезено 2 тысячи тонн мусора. ⁠Выполнены работы по усилению конструкций площадью 600 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Сейчас рассматривают несколько причин аварии. Версия, связанная с диверсией и террористическим актом, по предварительным данным, исключена.

Отмечено, что в данное время идет работа по оценке ущерба. Мэрия и ОАО «Бишкектеплосеть» работают над перерасчетом отплаты тепла и горячей воды за период их отключения.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переводили на онлайн-обучение. Полностью подачу тепла и горячей воды в Бишкеке восстановили 7 февраля. 9 февраля республиканский штаб сообщил о завершении ликвидационных работ на объекте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286623/
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