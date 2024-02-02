Россия готова помочь в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ Бишкека

Россия готова помочь Кыргызстану в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ Бишкека, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Рассчитываем, что ситуация в ближайшее время разрешится. Россия всегда готова помочь в ликвидации этого происшествия», — сказал Михаил Мишустин на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.