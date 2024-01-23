Вернуть платный въезд через экопост в Балыкчи предлагает депутат

Депутат Максатбек Сарбагышев предлагает вернуть платный въезд через экпост в городе Балыкчи. Об этом он заявил на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике.

По его словам, когда-то за въезд взимали плату, но из-за коррупции это отменили.

«Предлагаю вернуть эту функцию экопосту. Сейчас у нас цифровизация, можно придумать массу способов отражать сборы в электронном виде и брать небольшую символичную сумму за въезд. Собранные средства направлять на улучшение экологии Иссык-Кульской области. Депутаты направили свои предложения. Давайте обсудим вопрос с профильными госорганами», — сказал парламентарий.

Напомним, экопост убрали в 2013 году, чтобы увеличить туристическую привлекательность региона.