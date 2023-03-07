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Власть

Назначен новый полпред президента в Чуйской области

Канат Джумагазиев назначен полномочным представителем президента Кыргызской Республики в Чуйской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров подписал соответствующий указ.

Активу региона нового руководителя представил начальник управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации главы КР Айбек Джунушалиев.

В 2020 году экс-глава столичного ГУВД Канат Джумагазиев баллотировался от «Биримдика» в Жогорку Кенеш. В феврале 2021-го он был назначен главой УВД Иссык-Кульской области, после возглавлял УВД Нарынской области.

Другим указом Илияз Ташкулов назначен акимом Сокулукского района.

Ранее Садыр Жапаров освободил от должностей Нурила Алымбаева и Курбанбая Айтибаева из-за невыполнения указа президента о земельной амнистии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/260238/
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