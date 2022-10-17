Глава Совбеза: Садыр Жапаров попросил Путина помочь решить вопросы границ с РТ

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров попросил главу России Владимира Путина помочь решить вопрос границ с Таджикистаном. Секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов прокомментировал «Биринчи радио» встречу лидеров Кыргызстана, Таджикистана и России.

Он напомнил, что главы государств встретились в Астане на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

По словам Марата Иманкулова, приграничные проблемы возникли из-за того, что вопросы по демаркации и делимитации границы не решили вовремя.

«Поэтому наш президент обратился к Владимиру Путину и попросил помочь в решении этого вопроса. Российская сторона обещала изучить материалы двух сторон и позже дать окончательную оценку», — отметил он.

По мнению главы Совбеза, эта проблема может решиться, «ведь в Москве могут найти архивные документы и карты».

Ранее пресс-служба президента сообщила, что на встрече Садыр Жапаров выразил признательность Владимиру Путину за инициативу провести совместную встречу и доверительно обсудить имеющиеся проблемные вопросы, а также за готовность оказать содействие в вопросах госграницы между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63. В Баткенской области ввели режим ЧС.