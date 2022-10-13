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Власть

Трехсторонняя встреча в Астане: о чем говорил Садыр Жапаров

В Астане (Казахстан) на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) завершилась встреча президентов России, Кыргызстана и Таджикистана.

По данным пресс-службы главы КР, Садыр Жапаров выразил признательность Владимиру Путину за инициативу провести совместную встречу и доверительно обсудить имеющиеся проблемные вопросы, а также за готовность оказать содействие в вопросах госграницы между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Он подробно остановился на ситуации, сложившейся на кыргызско-таджикской государственной границе, и подчеркнул, что кыргызская сторона придерживается неизменной позиции о необходимости разрешения спорных вопросов исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами, напомнив о последствиях вооруженной агрессии таджикской стороны.

Садыр Жапаров также отметил, что Кыргызстан настроен на взаимовыгодное и скорейшее завершение формирования линии кыргызско-таджикской госграницы, что станет гарантом стабильности и добрососедства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/248032/
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