Трехсторонняя встреча в Астане: о чем говорил Садыр Жапаров

В Астане (Казахстан) на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) завершилась встреча президентов России, Кыргызстана и Таджикистана.

По данным пресс-службы главы КР, Садыр Жапаров выразил признательность Владимиру Путину за инициативу провести совместную встречу и доверительно обсудить имеющиеся проблемные вопросы, а также за готовность оказать содействие в вопросах госграницы между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Он подробно остановился на ситуации, сложившейся на кыргызско-таджикской государственной границе, и подчеркнул, что кыргызская сторона придерживается неизменной позиции о необходимости разрешения спорных вопросов исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами, напомнив о последствиях вооруженной агрессии таджикской стороны.

Садыр Жапаров также отметил, что Кыргызстан настроен на взаимовыгодное и скорейшее завершение формирования линии кыргызско-таджикской госграницы, что станет гарантом стабильности и добрососедства.