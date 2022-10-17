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Власть

Исчезнет контроль. В Минфине против перевода профтехлицеев на самофинансирование

Заместитель министра финансов Улан Даникеев выступил против перевода профтехлицеев из госфинансирования. Об этом он сообщил на парламентском комитете по социальной политике.

«Вопрос самостоятельности и самофинансирования правильный. Но в случае принятия такой поправки в Бюджетный кодекс мы ломаем систему. На сегодня все руководители спузов имеют право самостоятельно проводить все расходы по специальному счету. Спецсчета принадлежат учебным заведениям, их никто не вправе трогать. На единых казначейских счетах проводится лишь контроль и учет над этими средствами. Когда директор хочет забрать деньги, он забирает. Но для этого по определенному порядку он должен предоставить смету расходов. Это делается только для дисциплины трат государственных финансов», — сказал Улан Даникеев.

Чиновник отметил, что если примут предлагаемый законопроект, то фактически все учебные учреждения выйдут из системы единого казначейского счета и Минфин не сможет вести учет по специальным счетам.

«Кто будет проверять спецсчета? Как будет вестись учет? Насколько будут правильно проводиться расходы?» — задался вопросами замглавы Минфина.

Отметим, ранее депутат Жанар Акаев предложил законопроект, который предусматривает вывод из госфинансирования профтехучреждений республики. Министр образования и науки Уланбек Мамбетакунов поддержал идею.
Ссылка: https://24.kg/vlast/248242/
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