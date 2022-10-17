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Власть

Министр образования поддерживает перевод профтехлицеев на самофинансирование

Министр образования и науки Кыргызстана Уланбек Мамбетакунов поддерживает перевод профтехлицеев на самофинансирование. Об этом он сообщил на парламентском комитете по социальной политике.

Отметим, ранее депутат Жанар Акаев предложил законопроект, который предусматривает вывод из госфинансирования профтехучреждений республики.

«Поддерживаем законопроект Жанара Акаева. Мы должны перейти на самофинансирование. Каждый профлицей должен тратить собранные деньги на улучшение материально-технической базы. Наши лицеи готовы продавать продукцию собственного производства. Если внесут изменения в Бюджетный кодекс, то появится возможность для саморазвития», — сказал Уланбек Мамбетакунов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/248232/
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