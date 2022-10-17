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Власть

В Жогорку Кенеше предлагают дать профтехлицеям финансовую свободу

Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев просит дать финансовую свободу профессионально-техническим училищам республики. Об этом он сообщил на заседании комитета по социальной политике.

По его словам, на сегодня около 100 профтехлицеев страны финансируются за счет госбюджета. Однако размер поддержки маленький, и процесс ее получения занимает много времени из-за бюрократических проволочек. 

«Система образования требует кардинальных реформ. По инициативе главы кабмина Акылбека Жапарова в вузах запускаются стартапы, чтобы студенты могли начать самостоятельно зарабатывать еще до окончания университета. В Кыргызстане работает 98 ПТУ. Дефицит бюджета за последние три года достиг около 20 миллиарда сомов. Поэтому мы должны сделать так, чтобы некоторые вузы, спузы сами себя обеспечивали. В год профтехлицеям страны выделяется 1 миллиард сомов. В регионах студенты лицеев сажают картошку, но заработанное перечисляют в Минфин. Через три месяца директора этих ПТУ приезжают в Бишкек и просят у министерства выделить им эти же деньги. Получение средств занимает около 6 месяцев. Поэтому мы должны дать финансовую свободу профтехлицеям страны», — сказал Жанар Акаев.

В связи с этим он предложил поддержать законопроект, в котором предусмотрены соответствующие изменения в закон «Об образовании» и Бюджетный кодекс.

Жанар Акаев подчеркнул, что изменения дадут возможность профтехлицеям самостоятельно зарабатывать, обрести финансовую стабильность и обучит студентов предпринимательской деятельности. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/248227/
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