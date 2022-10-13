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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Кабмин Акылбека Жапарова. Кого за год успело потерять правительство Кыргызстана

Сегодня исполняется год кабинету министров Акылбека Жапарова. За 12 месяцев состав обновился более чем на треть.

Часть из теперь уже бывших министров стали фигурантами уголовных дел.

Других отправили в отставку без успокаивающей формулировки «в связи с переходом на другую работу». Третьим повезло — получили новые должности. В недавнем интервью президент Садыр Жапаров, отвечая на вопрос о частых отставках членов кабмина, заявил — увольняют тех, кто не умеет работать.

24.kg напоминает, кого отстранили от должности и по какой причине.

Заставили убрать?

В апреле сменили главу МИД Руслана Казакбаева. В указе об отставке, правда, значилось «в связи с переходом на другую работу». Но новую должность он пока так и не получил.

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Эксперт Нурсултан Акылбек считает, что на досрочном уходе Руслана Казакбаева настояла Москва. В пользу этой версии свидетельствует предшествующая увольнению министра агрессивная риторика в российских СМИ, лояльных Кремлю. Руслана Казакбаева, как и ряд других высокопоставленных чиновников КР, авторы статей обвинили в реверансах в сторону Запада.

«Москва надавила, чтобы министр иностранных дел ушел в отставку (Руслан Казакбаев. — Прим. 24.kg). То есть на весь мир заявляют, что полностью контролируют Кыргызстан, даже нашу кадровую политику», — сказал Нурсултан Акылбек.

Вместо Руслана Казакбаева пришел Жээнбек Кулубаев. До назначения на высокий пост он заведовал отделом внешней политики администрации президента. В прокремлевских пабликах и СМИ его тоже упрекали в симпатиях к Западу.

Глава МИД посоветовал не обращать внимания на то, что пишет желтая пресса.

Безработные и фигуранты уголовных дел

Без портфеля остался министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов. В правительстве Акылбека Жапарова он был самым молодым. Ему исполнилось 34 года. Согласно сообщению пресс-службы кабмина, Азамат Жаманкулов «ушел по собственному желанию». Но, судя по реплике президента, министра уволили потому, «что плохо работал». Как и министра энергетики и промышленности Доскула Бекмурзаева и главу Минобраза Алмазбека Бейшеналиева. Последние еще и стали фигурантами уголовных дел.

Генпрокуратура сообщала о возбужденных двух уголовных делах в отношении Доскула Бекмурзаева. Одно касается отправки за счет бюджета в заграничные командировки сотрудников, которые не были специалистами в соответствующей отрасли. Второе дело возбудили из-за ремонта оздоровительного комплекса «Теплые ключи». Сам экс-чиновник связывает уголовные дела с тем, что глава надзорного органа сам хочет продавать счетчики.

Что касается Алмазбека Бейшеналиева, то его подозревают в получении взятки в $100 тысяч за зачисление иностранных студентов. 28 сентября его поймали с поличным, $37,5 тысячи он уже вернул в пользу государства.

От решетки этот жест бывшего чиновника не спас. Первомайский районный суд Бишкека отправил бывшего министра под стражу в СИЗО ГКНБ.

Успел побывать в камере и экс-министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Он запомнился тем, что предложил лечить коронавирус смертельно опасным иссык-кульским корнем.

Непонятное средство не прошло ни регистрацию, ни клинические испытания. Рецепт «чудотворного отвара» якобы предложил президент страны. Алымкадыр Бейшеналиев в прямом эфире пил этот отвар. Благо медики отказались применять подобные сомнительные методы.

Но уголовное дело возбудили в отношении Алымкадыра Бейшеналиева не за пропаганду антинаучных способов лечения заболевания.

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Его задержали в начале июня. Генпрокуратура сообщала, что Алымкадыр Бейшеналиев в 2021 году безосновательно купил 2 миллиона 460 тысяч доз вакцины. Деньги перечислили на оффшорные счета. Государству причинен ущерб на 1 миллиард 581 миллион 474 тысячи 315 сомов. Всего в отношении чиновника возбудили семь уголовных дел.

Одно — по статье о коррупции, два — о вымогательстве взятки, четыре — по статьям о злоупотреблении должностным положением и заключении заведомо невыгодного контракта.

В августе уголовное дело прекратили в связи с отсутствием состава преступления. Однако в Минздрав Алымкадыр Бейшеналиев не вернулся. Он получил место директора реабилитационного центра «Алтын балалык».

Кресла глав Минздрава, Минэнерго, Минобразования и Министерства культуры долго не пустовали. Министром здравоохранения стала бывший член ЦИК Гулнара Баатырова, главой Минэнерго — Таалайбек Ибраев, министром культуры, информации, спорта и молодежной политики — Алтынбек Максутов, министром образования — Уланбек Мамбетакунов.

С формулировкой «освобожден по собственному желанию» уволен Эркинбек Осоев. Как Азамат Жаманкулов и Доскул Бекмурзаев, он считался в кабмине Акылбека Жапарова «долгожителем». Поскольку продержался на посту министра без малого год. Новым главой Минтранса стал Тилек Текебаев.

«Новенькие» замы

Девять месяцев в должности первого заместителя главы кабмина пробыл Арзыбек Кожошев. Его отставка не породила слухов и домыслов. В скандалах тоже не был замечен.

Арзыбек Кожошев стал министром по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии.

Портфель первого заместителя председателя кабинета министров достался Адылбеку Касымалиеву. Онработал в Налоговой службе, Министерстве финансов, министром экономики при Алмазбеке Атамбаеве, министром финансов при Сооронбае Жээнбекове. С мая 2021 года был заместителем руководителя администрации президента.

Но первым из руководящего звена кабмина ушел Азиз Аалиев. Его отправили в Кыргызско-Узбекский фонд развития. А кресло заместителя главы кабмина занял Бакыт Торобаев. До прихода в исполнительную власть он был лидером парламентской провластной фракции «Ата Журт Кыргызстан».

По итогу — одобрям-с

Кыргызстанцы уже привыкли к постоянным кадровым рокировкам. Отставками и отправкой высокопоставленных чиновников на нары по обвинению в коррупции, злоупотреблении или получении взятки никого не удивишь.

На следующей неделе перед депутатами будет держать ответ Акылбек Жапаров.

Удовлетворит ли отчет главы кабмина нардепов — вопрос открытый. По Конституции Жогорку Кенеш не может выразить вотум недоверия председателю кабинета. Парламентариям позволено только задавать вопросы и критиковать. Но при голосовании, по традиции, даже самые непримиримые, казалось бы, оппоненты поддерживают обруганных ими же чиновников.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247847/
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