Работать не умеют. Садыр Жапаров об отставке министров и Алтынбека Сулайманова

Главы Минкультуры, Минтранса, Минобразования и Минэнерго уволены по желанию президента Садыра Жапарова. Об этом глава государства заявил в интервью.

Читайте по теме Кыргызстан: кадровые перестановки за 3-7 октября

По его словам, министры не справились с работой.

«Вы сами все время просите меня очистить окружение. Поменял министров, которые не могли вести работу. Тех, кто берет взятки, ворует государственные деньги, посажу. Коротко скажу: никому не будет пощады. Пришел министром — работай ради страны, народа! Не воруй! Если не можешь обуздать свой аппетит, то не надо становиться министром», — сказал Садыр Жапаров.

Он считает, что Алтынбеку Сулайманову было трудно на посту полпреда президента в Иссык-Кульской области.

«Алтынбеку Сулайманову стоило так уйти и не искать отговорки в реформе. Человеку, который ни дня не работал на госслужбе, было трудно сразу управлять целой областью. Чтобы реформировать местную власть, нужны проекты. Государство — не скотный двор, чтобы делать все, как угодно. Проекты готовятся. Надо их теперь реализовать. Есть некоторые политики, которые учат уму-разуму, говорят о высоком, но на деле ноль. Например, Омурбека Суваналиева отправил в Баткен. Сказал ему: «Вы генерал, есть опыт. Улучшите отношения с таджиками, предотвратите конфликты». 29 апреля (2021 года. — Прим. 24.kg), во время агрессии Таджикистана, он не то, чтобы пойти на переговоры, но и не вышел к людям, которые собрались перед обладминистрацией, спрятался в кабинете. Его сразу снял», — сказал президент.