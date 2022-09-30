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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

МВД: Алмазбек Бейшеналиев вернул $37 тысяч 500 взятки

В процессе следствия арестованный министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев вернул ранее полученные им в виде взятки $37 тысяч 500. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Алмазбека Бейшеналиева и последующего его задержания послужили поступившее заявление о вымогательстве крупной суммы взятки и наличие данных о совершении уголовно наказуемого деяния.

Установлено, что министр вымогал крупную сумму взятки за зачисление иностранных студентов в отечественные вузы.

«Выяснилось, что он обещал решить вопрос с зачислением в вузы после принятия нормативных правовых актов (постановление) органов исполнительной власти. А для того, чтобы подготовить необходимое постановление, он вымогал деньги в размере $100 тысяч», — сообщили в МВД.

Уточняется, что в первый раз он получил вышеуказанную сумму 28 августа. После этого, через некоторое время к нему обратились снова, поскольку вопрос еще окончательно не был решен.

На этот раз Алмазбек Бейшеналиев вымогал в виде взятки дополнительно еще деньги — $10 тысяч.

28 сентября его поймали сотрудники МВД при получении указанной суммы с поличным.

24.kg
Фото 24.kg. Алмазбек Бейшеналиев

В МВД отметили, что в процессе следствия он вернул ранее полученные им в виде взятки $37 тысяч 500.

Остальную сумму он обещал вернуть в ближайшее время.

По факту будет проводиться расследование.

Постановлением Первомайского районного суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается.

По словам Алмазбека Бейшеналиева, полученные деньги были инвестиционными и предназначались для строительства университета.
Ссылка: https://24.kg/vlast/246821/
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