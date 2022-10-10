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Власть
Сюжет: Кемпир-Абадское водохранилище

Детали договора с Узбекистаном обещают раскрыть после подписания президентами

Полную информацию и содержание договора по границам с Узбекистаном власти раскроют только после подписания президентов двух стран и ратификации в парламенте. Об этом на заседании профильного комитета сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Он объяснил ограничения на съемку заседания, где обсуждается соглашение с соседней страной, в том числе по Кемпир-Абадскому водохранилищу, секретностью некоторых документов.

«Документы содержат секретные карты и другие материалы. Здесь журналисты и общественные деятели. У них нет доступа к документам ДСП (для служебного пользования). Да, президент поручил все показать открыто. Но мы сегодня утром согласовали, что часть документов имеют гриф «совершенно секретно», поэтому не стоит снимать на камеру. Но мы готовы дать информацию всем после того, как подпишут президенты. Тогда мы имеем право раскрывать детали. Сейчас предоставили только проект на согласование, этот вопрос не будет вынесен даже на пленарное заседание», — сказал Камчыбек Ташиев.

Сегодня в парламенте проходит обсуждение соглашения с Узбекистаном. На входе в зал заседаний у всех журналистов, активистов и даже депутатов отобрали телефоны и другую записывающую технику.

В зале установлена только одна видеокамера. Как объяснил Камчыбек Ташиев, она принадлежит ГКНБ. Прямой эфир отключили.

Накануне президент Кыргызстана Садыр Жапаров поручил провести открытое заседание.

Жители Узгена и некоторые депутаты выступают против протокола, подписанного в Ташкенте, по нескольким участкам границы, в том числе по водохранилищу Кемпир-Абад. Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев ранее встречался с местными жителями и обещал пересмотреть соглашение с Узбекистаном.

Четвертого октября в Узгенском районе прошла встреча с президентом Садыром Жапаровым. Местные жители вышли на митинг, где выступили против передачи Узбекистану Кемпир-Абадского водохранилища.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247594/
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