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Власть
Сюжет: Кемпир-Абадское водохранилище

Садыр Жапаров грозит жестко наказать выступающих по вопросу Кемпир-Абада

Заседание профильного комитета Жогорку Кенеша по вопросу ратификации документов по кыргызско-узбекской государственной границе будет открытым. Об этом президент заявил в интервью.

По словам Садыра Жапарова, он поручил провести открытое заседание комитета.

Он вновь сказал, что на 99 процентов вопрос о спорных участках решен в нашу пользу, и вновь добавил, что когда все все увидят, то «будут нас (с Камчыбеком Ташиевым. — Прим. 24.kg) благодарить».

Глава государства считает, что судьба страны не может зависеть от желаний и просьб жителей одного региона.

«Давайте будем выше уровня района. Другое дело, если делим землю внутри республики. Мы с Узбекистаном решаем вопрос об 1 тысяче 400 метрах отдельных участков границы, расположенных вблизи Оша, Джалал-Абада и Баткена. Если до начала ратификации одна из сторон откажется о достигнутых договоренностях и все вернется в прежнее состояние, то отвечать будут те, кто морочит людям голову. Мы привлечем их к ответственности», — отметил он.

По мнению Садыра Жапарова, выступающие по вопросу судьбы водохранилища Кемпир-Абад политизируют ситуацию.

«Они хотят показать нас в плохом свете, создать шум и прийти к власти. Мы не позволим им реализовать намеченное, потому что мы уверены в правильности своих решений», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что 10 октября в Бишкеке и регионах пройдут митинги в поддержку водохранилища Кемпир-Абад и с требованием отменить последние протоколы, подписанные с Таджикистаном.

Жители Узгена и некоторые депутаты выступают против протокола, подписанного в Ташкенте, по нескольким участкам границы, в том числе по водохранилищу Кемпир-Абад. Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев ранее встречался с местными жителями и обещал пересмотреть соглашение с Узбекистаном.   
Ссылка: https://24.kg/vlast/247536/
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