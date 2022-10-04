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Власть
Сюжет: Кемпир-Абадское водохранилище

Президент в Узгене. В пресс-службе утверждают: все желающие попадут на встречу

Президент Садыр Жапаров в Узгене встречается с народом, дает информацию по границе и отвечает на вопросы жителей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.

По его словам, встреча проходит в закрытом режиме, люди находятся в зале собрания районной администрации.

«Тем, кто не поместился в зал, будет дана информация на втором этапе встречи. Распространяемая информация о том, что «не впустили в здание», не соответствует действительности. Сегодня до вечера все те, кто пришли, зайдут и получат ответы на свои вопросы. Отметим, что даже те, кто побывал на встрече, выходят в прямой эфир через социальные сети и говорят, что не попали в зал», — написал Дайырбек Орунбеков.

Facebook
Фото Facebook. Пост Дайырбека Орунбекова

Он подчеркнул, что на встрече, помимо президента Садыра Жапарова, участвуют глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, генеральный прокурор Курманкул Зулушев и депутаты парламента.

«Никаких ограничений нет. Дали слово и Адахану Мадумарову, и его сторонникам», — заключил Дайырбек Орунбеков.

Отметим, у здания райадминистрации проходит митинг, жители Узгенского района требуют встречи с президентом, чтобы он дал разъяснения по водохранилищу Кемпир-Адаб. На место стянули дополнительные силы милиции. 

Жители Узгена не раз выступали против протокола, подписанного в Ташкенте, по нескольким участкам границы, в том числе по водохранилищу Кемпир-Абад. Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев ранее уже встречался с местными жителями и обещал пересмотреть соглашение с Узбекистаном.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247056/
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