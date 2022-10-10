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Власть
Сюжеты: Кемпир-Абадское водохранилище, Скандалы с чиновниками

#Простофакты. Президент говорил об открытом заседании по границам, но это не так

На комитете парламента по международным делам, обороне, безопасности и миграции депутаты рассматривают соглашение между Кыргызстаном и Узбекистаном по делимитации и демаркации границы.

На заседание пригласили не только журналистов, но и экспертов, блогеров и гражданских активистов. В зале также присутствует глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Накануне в интервью государственному информационному агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил, что заседание пройдет открыто.

Я сегодня дал поручение, чтобы завтра на комитете в Жогорку Кенеше вопрос рассматривали не за закрытыми дверями, а открыто. Пусть народ видит. 

Садыр Жапаров

Однако еще накануне было объявлено, что в зал смогут попасть только те, кто прошел аккредитацию. Помимо этого, был составлен список, и запускали на обсуждение строго по нему.

У пришедших отобрали всю записывающую технику: телефоны и смартфоны, диктофоны, видеокамеры, ноутбуки и планшеты.

Журналистов досматривали на входе в зал более получаса и не запускали в зал, несмотря на то, что заседание уже началось.

Жители Узгена и некоторые депутаты выступают против протокола, подписанного в Ташкенте, по нескольким участкам границы, в том числе по водохранилищу Кемпир-Абад. Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев ранее встречался с местными жителями и обещал пересмотреть соглашение с Узбекистаном.

4 октября в Узгенском районе прошла встреча с президентом Садыром Жапаровым. Местные жители вышли на митинг, где выступили против передачи Узбекистану Кемпир-Абадского водохранилища.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247587/
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