Пункт пропуска «Достук» открылся после модернизации

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, первый зампред кабмина Адылбек Касымалиев и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук приняли участие в открытии контрольно-пропускного пункта «Достук» и инновационного проекта «Электронный пункт пропуска» на кыргызско-узбекской государственной границе.

Акылбек Жапаров поблагодарил РФ за значительный вклад в реконструкцию контрольно-пропускного пункта «Достук». Адылбек Касымалиев отметил, что руководство Кыргызстана делает особый упор на модернизацию пунктов пропуска и оснащение современным техническим аппаратным комплексом проведения контрольных функций на границе. Это необходимо для улучшения условий ведения бизнеса на территории государства. Благодаря интеграции информационных систем государственных органов по принципу «Единого окна» планируется сократить время прохождения груза до 30 минут.

Первый зампред кабмина также подчеркнул, что повышение эффективности и сокращение времени проведения контроля в пограничных пунктах пропуска упрощают ведение торговой деятельности и значительно сокращают временные и финансовые издержки государства и бизнес-сообщества.

В свою очередь Алексей Оверчук отметил, что Кыргызстан — надежный партнер и союзник России.

«Мы взаимодействуем во многих международных форматах. Открытие пункта пропуска «Достук» символизирует наше тесное сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза. Оно позволяет нам реализовывать новые инвестиционные проекты, расширять экономическое взаимодействие, вместе отвечать на любые вызовы. Мы союз. И сегодня мы видим очень хороший результат совместной работы и нацелены на дальнейшее партнерство», — заключил он.

Контрольно-пропускной пункт «Достук» в рамках процесса присоединения к ЕАЭС был реконструирован с нуля.

«Электронный пункт пропуска» предусматривает техническую модернизацию пунктов пропуска, упрощение бизнес-процессов и внедрение цифровых технологий для осуществления ускоренного и эффективного контроля на границе.

Ранее процессы проведения контроля на границе осуществлялись вручную. Технические средства работали автономно без создания единой базы о перемещаемых товарах и транспортных средствах. Это приводило к дублированию функций государственных контролирующих органов на границе, а на прохождение пункта пропуска требовалось от 4 до 11 часов.

«Электронный пункт пропуска» позволит не только повысить скорость прохождения и увеличить пропускную способность пунктов пропуска, но и упростит процедуру пересечения границы и обеспечит онлайн-мониторинг процессов.