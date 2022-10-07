Трактор и пирамиду из дынь подарили Владимиру Путину на день рождения

«Трактор. Такой, на котором я работаю, — BELARUS. Самый лучший. Ручной сборки», — ответил Александр Лукашенко на вопрос журналистов о подарке Владимиру Путину в Санкт-Петербурге, куда он прибыл на неформальный саммит СНГ (цитата по «БелТА»).

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон преподнес пирамиду из фруктов и овощей, сообщает Sputnik tj.

В Санкт-Петербурге 7 октября состоится неформальный саммит лидеров стран СНГ. Планируется обсуждение вопросов взаимодействия между странами — участницами Содружества. Неофициальная часть будет посвящена празднованию юбилеев президентов России и Таджикистана — Владимира Путина и Эмомали Рахмона. Обоим исполнилось по 70 лет. Последнему будет вручен орден «за обеспечение региональной стабильности и безопасности в регионе», который указом президента РФ присужден 4 октября.

Пресс-секретарь МИД КР Чингиз Кустебаев ранее прокомментировал награждение, отметив, что «этот шаг вызвал недоумение». Президент страны никаких заявлений по этому поводу не делал.

Садыр Жапаров на мероприятие не поехал.



Пресс-секретарь главы КР Эрбол Султанбаев пояснил, что поездка не состоялась из-за плотного графика.