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Власть

Путин наградил Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил главу Таджикистана Эмомали Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Об этом сообщили в Кремле.

В указе отмечается, что награда вручается «за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между РФ и Республикой Таджикистан, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности».

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Фото скриншот. Указ президента России

Между тем сегодня стало известно, что число погибших в результате военной агрессии Таджикистана на кыргызско-таджикской границе увеличилось до 63.

Официальная Москва не осудила это вторжение, лишь МИД РФ призвал стороны к прекращению эскалации на границе двух стран.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247111/
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