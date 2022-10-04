Путин наградил Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил главу Таджикистана Эмомали Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Об этом сообщили в Кремле.

В указе отмечается, что награда вручается «за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между РФ и Республикой Таджикистан, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности».

Фото скриншот. Указ президента России

Между тем сегодня стало известно, что число погибших в результате военной агрессии Таджикистана на кыргызско-таджикской границе увеличилось до 63.

Официальная Москва не осудила это вторжение, лишь МИД РФ призвал стороны к прекращению эскалации на границе двух стран.