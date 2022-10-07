Теперь официально. Садыр Жапаров не примет участия в неофициальном саммите СНГ

Пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев сообщил 24.kg, что Садыр Жапаров не примет сегодня участия в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. По его словам, это связано с насыщенным графиком работы главы государства.

«Для передачи президентского послания с поздравлениями по случаю 70-летия президента России Владимира Путина от кыргызской стороны направлен государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов», — проинформировал Эрбол Султанбаев.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 7 октября состоится неформальный саммит лидеров стран СНГ. Планируется обсуждение вопросов взаимодействия между странами — участницами Содружества. Неофициальная часть будет посвящена празднованию юбилеев президентов России и Таджикистана — Владимира Путина и Эмомали Рахмона. Обоим исполнилось по 70 лет. Последнему будет вручен орден «за обеспечение региональной стабильности и безопасности в регионе», который указом президента РФ присужден 4 октября.

Пресс-секретарь МИД КР Чингиз Кустебаев ранее прокомментировал награждение, отметив, что «этот шаг вызвал недоумение». Президент страны никаких заявлений по этому поводу не делал.