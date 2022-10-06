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Власть

В парламенте поругались вице-спикер и представитель президента в ЖК

Сегодня на заседании парламента депутаты рассматривают кандидатуры на посты руководителей Минкультуры, Минтранса, Минобразования и Минэнерго.

Ряд депутатов потребовал, чтобы на заседание явился глава кабмина Акылбек Жапаров. Представитель президента и кабмина в Жогорку Кенеше Алмасбек Абытов заявил, что если у Жапарова будет время, он придет.

Во время голосования Алмасбек Абытов попросил дать ему слово. «Я не пришел сюда спорить, а хочу довести до сведения решение главы государства», — сказал он.

Вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев его перебил. «Вы тихо сидите, я вам слово не давал. Я два раза давал вам возможность сказать все. Вы должны спрашивать разрешение, чтобы говорить. Я ставлю на голосование предложение депутатов. Какое вы имеете право включать микрофон и говорить?» — возмутился он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247281/
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