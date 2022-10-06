Не подхалимничать и вызвать на заседание Акылбека Жапарова требует депутат

Сегодня на заседании парламента депутаты рассматривают кандидатуры на пост глав Минкультуры, Минтранса, Минобразования и Минэнерго.

Несколько депутатов потребовали присутствия на заседании председателя кабинета министров Акылбека Жапарова.

По словам Айбека Осмонова, нардепы не должны спешить принимать решение по претендентам.

«Мы до этого спешили и в итоге куда пришли? Алмасбек Ахунжанович (Абытов, представитель президента и кабмина в Жогорку Кенеше. — Прим. 24.kg), завтра, если что-то случится, вы будете отвечать? До этого Акылбек Жапаров говорил, что ответит. Вот пусть придет и отвечает. Я прошу коллег работать, а не подхалимничать», — сказал он.

Депутат Аманкан Кенжебаев отметил: даже когда назначают руководителя районной налоговой службы, его представляет руководитель аппарата ведомства. «Это же позор! Мы выбираем четырех министров, пусть тогда приходит руководитель аппарата главы государства. Но он придет и ответственность перекинет на Акылбека Жапарова», — заметил он.

В итоге народные избранники решили вызвать на заседание главу кабмина. За предложение проголосовали 61 депутат, против — 4.