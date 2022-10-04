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Власть

В Кыргызстане закрыли 33 автошколы

В Кыргызстане закрыли 33 автошколы. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил начальник ГУОБДД Азамат Исраилов.

По его словам, выдачу лицензии и водительского удостоверения контролирует ГУОБДД.

«Теперь мы можем проверять автошколы. В частности, проверяется и то, как посещают автошколу курсанты. Сейчас из общего числа курсантов экзамены сдали только 20 процентов. Остальных мы направляем на переобучение. Основной упор мы делаем на качество образования. Всего в стране было 270 автошкол, из которых 22 отвечали лицензионным требованиям. Сейчас 33 автошколы закрыты. Есть и такие, чье действие лицензий приостановлено», — сказал Азамат Исраилов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247078/
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