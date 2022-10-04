Садыр Жапаров в Узгене. Местных жителей не пустили на встречу с президентом

Президент Садыр Жапаров прибыл в Узгенский район Ошской области для встречи с местными жителями. Информацию 24.kg подтвердили в милиции.

Отмечается, что главу государства сопровождают председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев и генпрокурор Курманкул Зулушев.

Как передает «Азаттык», сейчас в здании районной администрации проходит встреча президента с жителями Узгенского района Ошской области по вопросу Кемпир-Абадского водохранилища.

Десятки граждан, находящихся снаружи, требуют открытой встречи с главой государства и предоставления полной информации по Кемпир-Абадскому водохранилищу.

Журналисты также сообщают, что многие жители не смогли попасть на встречу. По их словам, запустили только специально подготовленных людей. Они собрались у здания райадминистрации и держат плакаты с лозунгами: «Власти, руки прочь от Кемпир-Абада!», «По Кемпир-Абаду будет решать народ!», «Лучше отдать жизнь, чем землю!» и «Аннулировать протоколы».

Пресс-служба президента не анонсировала поездку Садыра Жапарова и пока не комментирует визит.

Отметим, жители Узгена не раз выступали против протокола, подписанного в Ташкенте, по нескольким участкам границы, в том числе по водохранилищу Кемпир-Абад. Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев ранее уже встречался с местными жителями и обещал пересмотреть соглашение с Узбекистаном.