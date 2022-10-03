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Власть

Три банка наделили правом сопровождать контракты в сфере госзакупок

Утверждены порядок обеспечения банковского сопровождения контракта в сфере государственных закупок и перечень банков, уполномоченных этим заниматься. Соответствующее решение принято кабинетом министров.

Осуществлять банковское сопровождение контракта будут «РСК Банк», «Айыл Банк» и «Керемет Банк».

Предусматривается, что после заключения договора на портале электронных закупок банк будет выполнять все расчеты по проекту и контролировать целевое расходование денег.

Банковское сопровождение обязательно, если предметом закупки являются строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос здания, сооружения или объекта, в том числе автомобильных дорог, дорожных сооружений, инженерных систем, сетей и коммуникаций, иных объектов капитального и гражданского строительства. Кроме того, оно обязательно, если сумма контракта равна или превышает 5 миллионов сомов.

Решение принято для реализации статьи 49 Закона «О государственных закупках».
Ссылка: https://24.kg/vlast/246957/
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