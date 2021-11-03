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Власть

Кыргызстану потребуется $10 миллиардов, чтобы снизить выброс парниковых газов

В шотландском городе Глазго продолжается 26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

В своем послании президент Садыр Жапаров заявил, что к 2030 году Кыргызстан ставит цель — сократить выбросы парниковых газов на 44 процента.

Участники саммита поддержали это намерение. Как отметил в комментарии журналистам директор центра по климатическому финансированию при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Дастан Абдылдаев, для реализации этого плана на ближайшее десятилетие потребуется потратить $10 миллиардов.

На сегодня выброс в атмосферу вредных элементов составляет в мировом разрезе 0,03 процента. В Кыргызстане эти выбросы производят неэкологичный транспорт и предприятия энергоотрасли.

Дастан Абдылдаев сказал, что для решения амбициозной задачи необходима заинтересованность всех сторон, поскольку изменение климата — глобальная проблема. «Наши намерения направлены на то, чтобы снизить выброс. К примеру, перейти на электрокары. Но это требует комплексного подхода, поэтому мы даем сигнал развитым странам — помогите нам, чтобы мы реализовали нашу инициативу», — подчеркнул он.

Если будет возможность привлечь зеленые инвестиции, то, согласно плану мероприятий, снизим к 2030-му выброс парниковых газов до 44 процентов. Если не получится, наши планы будут скорректированы.

Дастан Абдылдаев

Отметим, что для эффективного достижения целей СОР-26 основную финансовую нагрузку на себя приняли государства Евросоюза, Канада и Великобритания. Франция совместно с ЕС также представила в Глазго решительные меры по ряду приоритетных задач, направленных на то, чтобы закончить разработку правил применения Парижского договора 2015 года и обеспечить реализацию соглашения необходимым бюджетом и четким календарем.

Климатическая конференция отложена на год из-за пандемии коронавируса. Лидеры более 100 стран мира подведут итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием Парижского соглашения по климату в 2015-м. Оно предусматривает, что в нынешнем столетии температура на планете не должна повыситься в среднем более чем на 2, а лучше на 1,5 градуса по Цельсию. Считается, что именно этот порог позволит избежать необратимого воздействия на экосистему. Но в документе до сих пор не прописаны ни механизм контроля за его соблюдением, ни меры принуждения.

В Глазго стороны конвенции также должны договориться обеспечить стабильное оказание помощи на уровне $100 миллиардов в год наименее экономически развитым государствам, совершающим переход на зеленые источники энергии.

В работе саммита принял участие президент Садыр Жапаров. Он единственный из глав государств Центральной Азии, прибывший в Глазго.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212473/
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