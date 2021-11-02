Выступление Садыра Жапарова на климатическом саммите. О чем говорил президент

Президент Садыр Жапаров, выступая сегодня на 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, заявил, что к 2030 году Кыргызстан ставит цель — сократить выбросы парниковых газов на 44 процента.

По его словам, доля республики в структуре общемировых выбросов ничтожна — порядка 0,03 процента, не промышленная и связана с жизнедеятельностью людей.

По нашим подсчетам, осуществление неотложных среднесрочных мероприятий по сдерживанию изменения климата оценивается на уровне $7 миллиардов. Садыр Жапаров

Он отметил, что к 2050-му Кыргызстан на платформе зеленого развития постарается достичь углеродной нейтральности. Локомотивом будут возобновляемые источники энергии, в первую очередь гидроэнергетика.

«Мы намерены поэтапно реализовать проекты по строительству малых и средних гидроэлектростанций с целью полного перевода на электроэнергию промышленной отрасли и сектора жилищно-коммунального хозяйства взамен карбоновых энергоносителей, прежде всего угля и мазута. Согласно духу Парижского соглашения, приглашаю инвесторов из развитых экономик к взаимовыгодному инвестиционному сотрудничеству в гидроэнергетическом комплексе, в том числе на принципах государственно-частного партнерства», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что без получения передовых технологий, инноваций и ноу-хау стране будет непросто в планируемые сроки одновременно достичь зеленого экономического роста и углеродной нейтральности.

Садыр Жапаров призвал к предметному диалогу с Кыргызстаном все заинтересованные стороны, прежде всего международные многосторонние банки, климатические фонды и корпорации.

Он заметил, что для республики критически важно сохранить свои многовековые ледники, водные ресурсы и горы не только от изменения климата, но и от недобросовестной экономической деятельности.

«К большому сожалению, в Кыргызстане есть такие прецеденты, в связи с чем призываю мировое сообщество совместно противостоять такого рода неприемлемым бизнес-практикам. Адаптационные программы и проекты будут внедряться в таких уязвимых секторах, как сельское хозяйство, водные ресурсы, энергетика, промышленность, чрезвычайные ситуации, здоровье населения, лес и биоразнообразие. Масштабы предстоящей работы колоссальны, учитывая, что 94 процента нашей территории составляют горы. Их реализация оценена почти в $3 миллиарда», — пояснил президент.

Он добавил, что проблемы, о которых он говорил, связаны с негативным влиянием изменения климата, во многом характерны для горных государств.

Для их решения правительствам, в том числе Кыргызстана, будет необходима внешняя помощь. В этой связи предлагаем предусмотреть в решениях Глазго отдельное целевое финансирование для нуждающихся развивающихся горных стран. Садыр Жапаров

«В частности, предлагаем создать под эгидой ООН специальный фонд для реализации целевых программ по адаптации к изменению климата с упором на сохранение ледников, лесов и биоразнообразия, повышение подготовленности к природным бедствиям, социально-экономическую поддержку горных сообществ, особенно женщин и детей. Хотелось бы отметить, что только совместными усилиями мы сможем решить наши проблемы. Время для долгих и красивых речей прошло, пришло время действовать — целенаправленно, последовательно и эффективно», — заключил глава КР.

Климатическая конференция была отложена на год из-за пандемии коронавируса. Лидеры более 100 стран мира подведут итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием Парижского соглашения по климату в 2015-м. Оно предусматривает, что в нынешнем столетии температура на планете не должна повыситься в среднем более чем на 2, а лучше на 1,5 градуса по Цельсию. Считается, что именно этот порог позволит избежать необратимого воздействия на экосистему. Но в документе до сих пор не прописаны ни механизм контроля за его соблюдением, ни меры принуждения.

В Глазго стороны конвенции также должны договориться обеспечить стабильное оказание помощи на уровне $100 миллиардов в год наименее экономически развитым государствам, совершающим переход на зеленые источники энергии.

В работе саммита принимает участие президент Садыр Жапаров. Он единственный из глав государств Центральной Азии, прибывший в Глазго.