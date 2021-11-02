СОР-26. Названы страны, которые возглавят программу на $100 миллиардов

Президент COP-26 Алок Шарма в первый день саммита мировых лидеров 26-й Конференции сторон РКИК ООН в Глазго призвал к немедленным действиям и солидарности, чтобы выполнить обещание по Парижской конвенции-2015.

К лидерам обратились также молодые активисты по борьбе с изменением климата, представители коренных народов и бизнесмены со всего мира. Они убеждали в необходимости держать температуру 1,5 градуса по Цельсию в пределах досягаемости.

Ожидается дополнительный пакет мер для Великобритании по мобилизации миллиардов частных инвестиций в экологичную, устойчивую инфраструктуру в развивающихся странах.

Участники саммита говорили, что в мире наблюдаются рекордные температуры и экстремальные погодные условия, из-за которых планета становится опасно близкой к климатической катастрофе. Поэтому необходимость принятия срочных мер на COP-26 как никогда очевидна.

Обращаясь к лидерам на первом крупном глобальном мероприятии после пандемии COVID-19, президент COP Алок Шарма сказал, что нужно время, чтобы поддерживать цель в 1,5 градуса по Цельсию и избежать худших последствий климата. Но еще больше необходима политическая воля.

Председательство в проекте на сумму $100 миллиардов участники саммита в Глазго адресовали правительствам Канады и Германии.

Страны, наиболее уязвимые к изменению климата, могут получить доступ к финансам, необходимым для адаптации и ускорения экологического восстановления после пандемии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о пакете финансирования в рамках британской инициативы Clean Green Initiative (Чистая Зеленая Инициатива. — Прим.24.kg) для поддержки развертывания устойчивой инфраструктуры и революционных зеленых технологий в развивающихся странах.

Это включает:

• Гарантии Всемирному банку и Африканскому банку развития для предоставления 2,2 миллиарда фунтов стерлингов ($3 миллиарда) для инвестиций в проекты, связанные с климатом в Индии, в поддержку цели Индии по достижению 450 ГВт установленной мощности возобновляемых источников энергии к 2030 году и по всему миру.

• Британский институт финансирования развития, CDC, обязуется предоставить более 3 миллиардов фунтов стерлингов климатического финансирования для зеленого роста в течение следующих пяти лет. Это будет включать 200 миллионов фунтов стерлингов для нового Фонда климатических инноваций для поддержки расширения масштабов технологий, которые помогут сообществам справиться с последствиями изменения климата. Это вдвое превышает сумму климатического финансирования, которую CDC инвестировал в период своей предыдущей стратегии с 2017 по 2021 год.

• Группа по развитию частной инфраструктуры, поддерживаемая Министерством иностранных дел, Содружества и развития (PIDG), также выделит более 210 миллионов фунтов стерлингов в виде новых инвестиций сегодня (понедельник) для поддержки трансформационных зеленых проектов в развивающихся странах, таких как Вьетнам, Буркина-Фасо, Пакистан, Непал и Чад.

Сегодня всемирный саммит лидеров продолжится. Ожидается еще ряд заявлений от глав государств.

Климатическая конференция отложена на год из-за пандемии коронавируса. Лидеры более 100 стран мира подведут итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием Парижского соглашения по климату в 2015-м. Оно предусматривает, что в нынешнем столетии температура на планете не должна повыситься в среднем более чем на 2, а лучше на 1,5 градуса по Цельсию. Считается, что именно этот порог позволит избежать необратимого воздействия на экосистему. Но в документе до сих пор не прописаны ни механизм контроля за его соблюдением, ни меры принуждения.

В Глазго стороны конвенции также должны договориться обеспечить стабильное оказание помощи на уровне $100 миллиардов в год наименее экономически развитым государствам, совершающим переход на зеленые источники энергии.

В работе саммита принимает участие президент Садыр Жапаров. Он единственный из глав Центральной Азии, прибывший в Глазго. Сегодня, 2 ноября, Садыр Жапаров выступит с посланием на пленарном заседании саммита мировых лидеров.