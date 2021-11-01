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Власть

Акин Токталиев подал в суд на Садыра Жапарова. Заявление все же рассмотрят

Заявление бывшего директора Государственной комиссии по делам религий Акина Токталиева на президента Садыра Жапарова и его бывшего пресс-секретаря Галину Байтерек будет рассмотрено в суде. Об этом 24.kg сообщил сам Акин Токталиев. 

По его словам, заседание состоится 16 ноября в Первомайском райсуде. 

Отметим, заявление возвращалось трижды, после исправлений в четвертый раз его приняли 14 октября.

Ранее Акин Токталиев заявил, что глава государства распространил в отношении него недостоверную и ложную информацию и до сих пор ее не опроверг и не реабилитировал истца в глазах общественности. Он требует за возмещение морального вреда 100 миллионов сомов.

Акин Токталиев был адвокатом Садыра Жапарова.

13 ноября 2020 года он был назначен главой Госкомиссии по делам религий. В должности проработал меньше трех месяцев. 10 февраля 2021-го Садыр Жапаров освободил его от должности. Он называл уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего муфтия Максата ажы Токтомушева, политическим.

До этого был задержан главный бухгалтер ДУМК по факту дачи сотрудникам ГКНБ взятки в особо крупном размере.

Сам президент также прокомментировал скандал в ДУМК. По словам Садыра Жапарова, он с самого начала был в курсе всех назревающих проблем в ДУМК. Он заявил, что к нему неоднократно за помощью обращался глава управления мусульман.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212364/
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