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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Родные задержанного начальника УВД требуют снять с выборов Каната Хасанова

Родственники задержанного начальника УВД Октябрьского района Уланбека Аалиева и пострадавшие от подозреваемой в мошенничестве Асыл Талиповой требуют отстранить от выборов адвоката Каната Хасанова. Об этом 24.kg сообщила сестра Уланбека Аалиева Гулзат.

По ее словам, потерпевшие по делу и родные задержанного милиционера просят президента Садыра Жапарова взять дело под личный контроль и обратить внимание на действия следователя следственной службы МВД Азамата Жумабаева.

«В следственной службе МВД требуют от арестованных дать против полковника Аалиева показания. Азамат Жумабаев является «крышей» Асыл Талиповой. Когда в милиции было 30 заявлений, она не была задержана, все дела передавались в следственную службу, а когда поступило 31 заявление, Уланбек Аалиев задержал ее. Мы также будем требовать, чтобы ЦИК отстранила адвоката Асыл Талиповой Каната Хасанова от выборов. Мы не хотим, чтобы он стал депутатом парламента», — сказала Гулзат Аалиева.

Отметим, пострадавшие от подозреваемой Асыл Талиповой и родственники задержанного начальника УВД Октябрьского района Уланбека Аалиева выходят на митинг второй день. Участники пожаловались на бюрократию со стороны государственных органов.

Напомним, ранее адвокат Канат Хасанов вышел на одиночный пикет к зданию ГУВД столицы с требованием выпустить женщину, подозреваемую в мошенничестве. По его словам, мать шестерых детей необоснованно задержали и водворили в СИЗО-1 Бишкека. На следующий день после митинга Асыл Талипову отпустили под домашний арест. После этого Военная прокуратура задержала начальника УВД Октябрьского района Улана Аалиева, бывшего замначальника следственной службы УВД Талгата Куватбекова и следователя УВД района Айсулуу Рамазан кызы. Всех троих подозревают в применении пыток в отношении задержанной.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212196/
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