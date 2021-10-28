Митингующих против Асыл Талиповой футболят по госорганам. Люди возмущены

В Бишкеке около здания Военной прокуратуры проходит акция протеста против Асыл Талиповой, подозреваемой в мошенничестве.

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Участники пожаловались на бюрократию со стороны государственных органов.

«Утром мы митинговали около здания ГКНБ. Мы случайно встретили главу ведомства Камчыбека Ташиева. Он сказал, чтобы мы обратились в Генпрокуратуру. Когда мы пришли в надзорный орган, прокуроры сказали, что обращаться надо в ГКНБ. Мы приехали обратно к зданию спецслужб, однако их сотрудники заявили, что нужно идти в Военную прокуратуру. Мой брат пострадал от действий Асыл Талиповой, она его обманула и деньги не отдала. В итоге брата посадили», — сказала участница акции протеста.

Напомним, ранее адвокат Канат Хасанов вышел на одиночный пикет к зданию ГУВД столицы с требованием выпустить женщину, подозреваемую в мошенничестве. По словам юриста, мать шестерых детей необоснованно задержали и водворили в СИЗО-1 Бишкека. На следующий день после митинга Асыл Талипову отпустили под домашний арест. После этого Военная прокуратура задержала начальника УВД Октябрьского района Улана Аалиева, бывшего замначальника следственной службы УВД Талгата Куватбекова и следователя УВД района Айсулуу Рамазан кызы. Всех троих подозревают в применении пыток в отношении задержанной.