В Бишкеке задержан начальник УВД Октябрьского района Улан Аалиев. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что вместе с ним задержаны сотрудник УВД Ленинского района и следователь УВД Октябрьского района.

«По предварительным данным, всех троих задержали за превышение должностных полномочий при задержании подозреваемой в мошенничестве Асылы Талиповой. Уголовное дело расследуют следователи Военной и Генеральной прокуратуры», — сообщили редакции.

Напомним, адвокат Канат Хасанов вышел на одиночный пикет к зданию ГУВД столицы с требованием выпустить женщину, подозреваемую в мошенничестве. По словам юриста, мать шестерых детей необоснованно задержали и водворили в СИЗО-1 Бишкека. На следующий день после митинга Асылу Талипову отпустили под домашний арест.