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Происшествия

Мать шестерых детей арестовали. Адвокат просит президента взять дело на контроль

В Бишкеке около здания столичного ГУВД проходит одиночный пикет адвоката Каната Хасанова.

Участник акции протеста сообщил, что мать шестерых детей Асылу Талипову по подозрению в мошенничестве задержали и водворили в СИЗО-1 столицы.

«Асыла Талипова была задержана по заявлению человека, которому она должна $18 тысяч 500. С ее слов, определенную часть она уже отдала. Моя подзащитная находилась под домашним арестом. Женщину вызвали на допрос, она отпросилась выйти в аптеку, а когда пришла, следователь сказала, что подозреваемая хочет скрыться, и взяла ее под стражу», — сказал Канат Хасанов.

24.kg
Фото 24.kg. Адвокат вышел на одиночный пикет

Он отметил, что в здание УВД Октябрьского района его не впустили. Кроме того, Асылу Талипову перед следственным изолятором не сразу водворили в ИВС.

«Со слов моей подзащитной, ее таскали по кабинетам, морально давили. Сейчас за детьми Асылы Талиповой присматривают соседи, младшему ребенку еще нет трех лет. Она мать-одиночка, сама сирота. Я прошу президента Садыра Жапарова взять это дело на контроль», — рассказал адвокат.

Он считает, что в деле замешаны милицейские чиновники из ГУВД и УВД Октябрьского района. При этом их имена Канат Хасанов не стал озвучивать.

«Со слов моей подзащитной, ей угрожали тем, что детей отправят в детский дом, если она не даст показания на этих милиционеров», — заявил он.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209063/
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