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Власть

Депутаты профильных комитетов одобрили концепцию Налогового кодекса

Депутаты одобрили концепцию нового Налогового кодекса. Решение принято на совместном заседании комитетов по экономической и фискальной политике и по бюджету и финансам.

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На заседании министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев рассказал, что законопроект направлен на приведение налогового законодательства Кыргызстана в соответствие с современными экономическими условиями, дальнейшую цифровизацию налоговых процедур, создание равных условий для ведения бизнеса и сокращение теневой экономики.

«Меры кабинета министров по устранению незаконной деятельности включают в себя цифровизацию налогового регулирования, введение электронных патентов, мобильных кошельков, цифровых карт, маркировку импортируемых товаров, использование кассовых аппаратов и цифровизацию фискальной политики», — сказал чиновник.

В ходе обсуждения депутат Дастан Бекешев поинтересовался порядком защиты прав налогоплательщиков и обслуживания налоговых процедур, а также особенностями налогообложения в сфере образования. Министр ответил, что за защиту прав бизнеса отвечает Генеральная прокуратура. Он также отметил, что в новом Налоговом кодексе сохраняются льготы для частных дошкольных образовательных организаций.

После обсуждения проект Налогового кодекса был одобрен в первом чтении.

Отметим, что против него выступает бизнес-сообщество. Предприниматели неоднократно заявляли, что документ вместо облегчения налоговой нагрузки приведет к ее увеличению. Они призывали отложить продвижение проекта нового Налогового кодекса до выработки согласованного варианта. Но Министерство экономики и финансов все равно внесло его на рассмотрение Жогорку Кенеша.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211741/
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