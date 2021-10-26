Дастана Догоева вернули в состав кабмина

Дастана Догоева вновь назначили исполняющим обязанности министра цифрового развития. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Напомним, ранее на пресс-конференции глава государства пообещал вернуть Министерство цифрового развития. Сегодня он вернул ведомство в состав кабмина для разработки и реализации государственной политики в сфере цифровизации и электронного управления.

Указом также постановляется внести кандидатуру Дастана Догоева на согласование в Жогорку Кенеш для назначения на должность министра цифрового развития.