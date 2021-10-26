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Власть

Власти начали искать инвесторов для строительства комплекса с залами для борьбы

Госагентство спорта начало поиски инвестора для строительства комплекса, где будут располагаться залы для борьбы (женской, греко-римской и вольной). Об этом 24.kg сообщили в Минкультуры.

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По его данным, вопрос о тренировочной базе стоит остро. Спортсмены тренируются в частных арендуемых спортзалах. Чтобы снять такое помещение, из государственного бюджета выделяют ежегодно 1 миллион сомов.

«Отсутствие собственного зала негативно отражается на полноценной подготовке членов сборных команд Кыргызстана по видам борьбы к масштабным международным соревнованиям. Собственное помещение послужило бы основой для старта подрастающего поколения борцов, а также сэкономило бы бюджетные деньги», — говорится в сообщении.

Ранее на утверждении нового состава кабинета министров 13 октября вице-президент Федерации женской борьбы Байгазы Кенжебаев обратился к Акылбеку Жапарову с просьбой обеспечить борцов женской сборной отдельным залом для тренировок. Он отметил, что после олимпийских медалей спортсменок увеличился наплыв желающих заняться борьбой, но условий для этого нет — девушки занимаются вместе с мужчинами.

Позже министр культуры Азамат Жаманкулов сказал, что чиновники начали прорабатывать вопрос строительства тренировочного зала для сборной по женской борьбе. В Бишкеке уже выделили земельный участок. И пообещали, что строительство зала начнется в ближайшее время.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211625/
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