Чемпионки мира по борьбе просят кабмин выделить им зал для тренировок

Исполняющий обязанности главы кабмина Акылбек Жапаров сегодня отвечает на вопросы депутатов Жогорку Кенеша. Парламент должен утвердить новый состав кабинета министров.

Депутат и по совместительству вице-президент Федерации женской борьбы Кыргызстана Байгазы Кенжебаев обратился к Акылбеку Жапарову с просьбой обеспечить борцов женской сборной отдельным залом для тренировок.



«После олимпийских медалей наших девушек увеличился наплыв желающих заняться борьбой. Мы благодарны залу, где сейчас занимаемся. Сейчас зарубежные спортсмены хотят приехать и вместе потренироваться. Но у нас нет условий. Девушки занимаются вместе с мужчинами. Но они выросли. Возникает вопрос гигиены. Тем более спортсменки стали знамениты, приходят поклонники. Девушки и тренеры просят небольшой и недорогой, но профессиональный зал», — сказал он.

Байгазы Кенжебаев отметил, что у борцов женской сборной есть все возможности завоевать золото на будущих олимпиадах.

Акылбек Жапаров обещал на следующий год запланировать строительство зала для тренировки чемпионок мира по борьбе.

Депутат Камчыбек Жолдошбаев предложил Федерации женской борьбы зал в своем торговом центре «Беш-Сары». «Приходите хоть завтра», — сказал нардеп.