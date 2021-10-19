Услышали. Власти обещают построить новый зал для женской сборной по борьбе

Чиновники начали прорабатывать вопрос строительства тренировочного зала для сборной по женской борьбе. Об этом 24.kg сообщил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов.

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Ранее на утверждении нового состава кабинета министров 13 октября вице-президент Федерации женской борьбы Байгазы Кенжебаев обратился к Акылбеку Жапарову с просьбой обеспечить борцов женской сборной отдельным залом для тренировок.

Он отметил, что после олимпийских медалей спортсменок увеличился наплыв желающих заняться борьбой, но условий для этого нет — девушки занимаются вместе с мужчинами.

Азамат Жаманкулов сегодня отметил, что вопрос будет решен, его уже прорабатывают. Однако место, где именно появится зал для тренировок, пока неизвестно. По локациям есть несколько вариантов. Сколько средств планируется потратить на строительство здания, чиновник ответить не смог.

Ранее президент Садыр Жапаров поздравил спортсменок Айсулуу Тыныбекову, Мээрим Жуманазарову и Айпери Медет кызы с победой на чемпионате мира по борьбе.

Отметим, в Олимпийских играх в Токио в этом году по женской борьбе участвовали также Айсулуу Тыныбекова (62 кг), Мээрим Джуманазарова (68 кг) и Айпери Медет кызы (76 кг). Айсулуу Тыныбекова завоевала серебряную медаль, Мээрим Жуманазарова — бронзовую. Айпери Медет кызы заняла пятое место.