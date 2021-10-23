В Бишкеке выделили участок под строительство зала для занятий женской борьбой

В Бишкеке построят спортивный зал для занятий женской борьбой. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По поручению президента Садыра Жапарова в столице уже выделили земельный участок. В правительстве пообещали, что строительство зала начнется в ближайшее время.

Напомним, на утверждении нового состава кабинета министров 13 октября вице-президент Федерации женской борьбы Байгазы Кенжебаев обратился к Акылбеку Жапарову с просьбой обеспечить борцов женской сборной отдельным залом для тренировок.

Он отметил, что после олимпийских медалей спортсменок увеличился наплыв желающих заняться борьбой, но условий для этого нет — девушки занимаются вместе с мужчинами.

Азамат Жаманкулов тогда сообщил, что вопрос уже прорабатывают. Однако место, где именно появится зал для тренировок, пока неизвестно. Сколько средств планируется потратить на строительство здания, чиновник ответить так же не смог.

Ранее президент Садыр Жапаров поздравил спортсменок Айсулуу Тыныбекову, Мээрим Жуманазарову и Айпери Медет кызы с победой на чемпионате мира по борьбе.

Отметим, в Олимпийских играх в Токио в этом году по женской борьбе участвовали также Айсулуу Тыныбекова (62 кг), Мээрим Джуманазарова (68 кг) и Айпери Медет кызы (76 кг). Айсулуу Тыныбекова завоевала серебряную медаль, Мээрим Жуманазарова — бронзовую. Айпери Медет кызы заняла пятое место.