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Власть

Накажем. Садыр Жапаров еще раз предостерег чиновников от вмешательства в выборы

«Мы не должны повторять ошибки прежних властей», — заявил президент Садыр Жапаров на Совете глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций, комментируя выборы в Жогорку Кенеш.

Он призвал чиновников ответственно относиться к своим обязанностям.

«Нам всем надо быть подальше от выборных игр. Выборы всегда будут прозрачными и законными. Не будет применен административный ресурс. Мы этого не позволим. Нам не надо повторять ошибки прежних властей. Поэтому предупреждаю: если кто-то из должностных лиц будет вмешиваться, агитировать за какую-то партию или кандидата, то будет не только уволен, но и привлечен к ответственности. Это касается не только акимов и глав айыл окмоту, но и всех руководителей государственных и муниципальных органов на местах, в том числе главврачей и руководителей образовательных органов», — сказал глава государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211121/
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