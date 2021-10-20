Почти 150 миллионов сомов выделено в 2021 году больнице управделами президента

В администрации главы государства не раскрывают перечень должностей и граждан, которые обслуживаются в клинической больнице управделами президента. Об этом говорится в ответе на запрос директора правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой.

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Отмечается, что этот акт относится к документам с грифом «ДСП» (для служебного пользования).

Однако в администрации главы государства подчеркнули, что из республиканского бюджета в 2021 году на клиническую больницу выделили 149 миллионов 606 тысяч сомов, в 2020-м — 159 миллионов 666 тысяч.

Сообщается также, что в прошлом году за полученные медуслуги пациенты заплатили 37 миллионов 97 тысяч 500 сомов, в первом полугодии 2021-го — 30 миллионов 804 тысячи 300.

Больше месяца прошло с тех пор, как глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова обратилась к президенту Садыру Жапарову. Она направила письмо с вопросами 2 сентября. 18 октября ей прислали ответ. Об этом Чолпон Джакупова сообщила 24.kg.

В частности, юрист требовала предоставить список должностных лиц органов государственной власти, а также всех иных, кто проживает на территории государственной резиденции № 1 «Ала-Арча» и других госрезиденций, сколько на это потрачено денег, сколько предусмотрено средств в госбюджете на эти расходы и другое. Всего в запросе было 27 вопросов.