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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Кто в резиденции живет? В администрации президента ответили на запрос

Больше месяца прошло с тех пор, как глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова обратилась к президенту Садыру Жапарову. Она направила письмо с вопросами 2 сентября. Накануне ей прислали ответ. Об этом Чолпон Джакупова сообщила 24.kg.

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В частности, юрист требовала предоставить список должностных лиц органов государственной власти, а также всех иных, кто проживает на территории государственной резиденции № 1 «Ала-Арча» и других госрезиденций, сколько на это потрачено денег, сколько предусмотрено средств в госбюджете на эти расходы и другое. Всего в запросе было 27 вопросов.

Спустя полтора месяца Чолпон Джакупова получила ответ на 92 листах. Об этом она сообщила 24.kg. Однако по основным, волнующим общественность вопросам, в администрации президента не ответили. Сослались на гриф ДСП (для служебного пользования).

По закону в госрезиденции имеют право жить президент, председатель Верховного суда и спикер Жогорку Кенеша, говорится в предоставленной информации.

«Кто еще проживает на территории «Ала-Арча-1», непонятно. Нам ответили, что эта информация ДСП», — пояснила Чолпон Джакупова.

«Это кажется странным. Если они беспокоятся о безопасности проживающих там людей, то самую большую безопасность должны обеспечивать главе государства. Раз его местоположение рассекретили, остальных нужно тоже», — отметила глава правовой клиники «Адилет».

Отметим, что в соцсетях и некоторых СМИ появилась информация о том, что председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев проживает в госрезиденции «Ала-Арча» в доме, построенном бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым. Первый замуправляющего делами президента Тилек Батырканов не подтвердил, но и не опроверг информацию 24.kg о том, что Камчыбек Ташиев проживает на территории госрезиденции «Ала-Арча». Согласно распоряжению президента, председатель ГКНБ входит в перечень лиц, которые могут проживать на территории резиденции.

Ранее 24.kg уже сообщало, что, по некоторым данным, Камчыбек Ташиев проживает в госрезиденции «Ала-Арча-1». Но в пресс-службе президента и ГКНБ отказались прокомментировать информацию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210899/
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