Кто в госрезиденции живет? Чолпон Джакупова обратилась к президенту

Глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова обратилась к президенту Садыру Жапарову.

Она отметила, что в последние месяцы руководство Кыргызстана заявляет о непримиримой борьбе с коррупцией. Сообщается о громких задержаниях и возмещении сотен миллионов сомов в бюджет государства.

Юрист предлагает разобраться, прежде всего, что же такое коррупция. «Если говорить простым языком, то по Уголовному кодексу коррупция — это действия нескольких должностных лиц, направленные на незаконное получение или предоставление кому-либо (в том числе себе) материальных или любых иных благ и преимуществ», — говорится в обращении.

Коррупция совершается не только путем взяток, это также получение каких-то прав, льгот или преимуществ по сравнению с общим порядком, установленным для всех людей. Чолпон Джакупова

«К примеру, право на бесплатное лечение тысяч чиновников и членов их семей в клинической больнице Управления делами президента и правительства с комфортными условиями, где работают опытные врачи и нет очередей. Или возможность некоторых чиновников бесплатно проживать в государственной резиденции «Ала-Арча», которая также находится в ведении Управделами президента и правительства. Однако эти дополнительные льготы и привилегии оплачиваются всеми кыргызстанцами в виде налогов, которые население обязано уплачивать в государственный бюджет», — напомнила Чолпон Джакупова.

Средства налогоплательщиков из бюджета направляются на содержание пяти государственных резиденций в Бишкеке, Оше, Чолпон-Ате, Джалал-Абаде и Таласе, специальной больницы, детского сада, автотранспортного предприятия, охотничьего хозяйства, строительного предприятия и многих других объектов. Чолпон Джакупова

Некоторые из перечисленных структур, как отметила автор обращения, получают определенную прибыль за счет оказания коммерческих услуг, но значительная часть расходов в любом случае оплачивается из государственного бюджета.