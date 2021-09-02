Кто в госрезиденции живет? Чолпон Джакупова обратилась к президенту

Глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова обратилась к президенту Садыру Жапарову.
Она отметила, что в последние месяцы руководство Кыргызстана заявляет о непримиримой борьбе с коррупцией. Сообщается о громких задержаниях и возмещении сотен миллионов сомов в бюджет государства.
Юрист предлагает разобраться, прежде всего, что же такое коррупция. «Если говорить простым языком, то по Уголовному кодексу коррупция — это действия нескольких должностных лиц, направленные на незаконное получение или предоставление кому-либо (в том числе себе) материальных или любых иных благ и преимуществ», — говорится в обращении.
Коррупция совершается не только путем взяток, это также получение каких-то прав, льгот или преимуществ по сравнению с общим порядком, установленным для всех людей.Чолпон Джакупова
«К примеру, право на бесплатное лечение тысяч чиновников и членов их семей в клинической больнице Управления делами президента и правительства с комфортными условиями, где работают опытные врачи и нет очередей. Или возможность некоторых чиновников бесплатно проживать в государственной резиденции «Ала-Арча», которая также находится в ведении Управделами президента и правительства. Однако эти дополнительные льготы и привилегии оплачиваются всеми кыргызстанцами в виде налогов, которые население обязано уплачивать в государственный бюджет», — напомнила Чолпон Джакупова.
Средства налогоплательщиков из бюджета направляются на содержание пяти государственных резиденций в Бишкеке, Оше, Чолпон-Ате, Джалал-Абаде и Таласе, специальной больницы, детского сада, автотранспортного предприятия, охотничьего хозяйства, строительного предприятия и многих других объектов.Чолпон Джакупова
Некоторые из перечисленных структур, как отметила автор обращения, получают определенную прибыль за счет оказания коммерческих услуг, но значительная часть расходов в любом случае оплачивается из государственного бюджета.
По мнению Чолпон Джакуповой, это и есть самая настоящая коррупция, когда чиновники создают себе комфортные условия жизни за счет народных денег. «Высшее руководство республики постоянно заявляет о необходимости сокращения государственного аппарата и расходов на его содержание. В то же время в декабре 2020-го депутаты Жогорку Кенеша приняли закон о республиканском бюджете на 2021 год, который был подписан президентом. На основании этого закона для оплаты расходов Управления делами президента и правительства в 2021 году из государственного бюджета было выделено 662 миллиона 229 тысяч сомов, что на 8 миллионов сомов больше по сравнению с прошлым годом», — указала Чолпон Джакупова.
Она отметила, что в Кыргызстане с каждым годом складывается все более тяжелая социально-экономическая ситуация, существует множество проблем, которые нужно решать в срочном порядке, в том числе строительство и ремонт школ, дорог, больниц, трансформаторных подстанций, обеспечение населения водой, и много других важных вопросов.
«Однако, несмотря на все эти обстоятельства, складывается ощущение, что высокопоставленные чиновники соревнуются в выдумывании различных способов усложнения жизни людей. Уважаемый Акылбек Усенбекович (Жапаров. — Прим. 24.kg) скоро поседеет, придумывая новые налоги для населения, которые опять же пойдут на содержание государственных резиденций и автопарка для чиновников. В то же время продолжает расти армия чиновников, имеющих доступ к различным привилегиям, которые оплачиваются налогоплательщиками. Мы считаем, что в реалиях сегодняшнего дня необходимо искоренять все проявления коррупции, сокращая различные льготы и привилегии для чиновников, которые оплачиваются за счет средств государственного бюджета», — требует Чолпон Джакупова.
Глава правовой клиники «Адилет» также требует:
- Предоставить заверенную копию утвержденного президентом Кыргызской Республики перечня высших должностных лиц органов государственной власти, имеющих право проживания в государственной резиденции.
- Предоставить список должностных лиц органов государственной власти, а также всех иных лиц, которые проживают на территории государственной резиденции президента Кыргызской Республики № 1 «Ала-Арча» и других государственных резиденций.
- Конкретные размеры денежных средств, предусмотренные в республиканском бюджете на 2020 и 2021 годы для обеспечения проживания высших должностных лиц органов государственной власти, а также иных лиц в государственной резиденции.
- Конкретные размеры денежных средств, предусмотренные в республиканском бюджете на 2020 и 2021 годы для государственного учреждения «Государственная резиденция президента Кыргызской Республики № 1 «Ала-Арча» при Управлении делами президента.
- Конкретные размеры денежных средств, предусмотренные в республиканском бюджете на 2020 и 2021 годы для государственного учреждения «Государственная резиденция президента Кыргызской Республики № 2».
- Конкретные размеры денежных средств, предусмотренные в республиканском бюджете на 2020 и 2021 годы для государственного учреждения «Южная резиденция президента Кыргызской Республики».
- Конкретные размеры денежных средств, предусмотренные в республиканском бюджете на 2020 и 2021 годы для государственного учреждения «Государственная резиденция «Джалал-Абад».
- Конкретные размеры денежных средств, предусмотренные в республиканском бюджете на 2020 и 2021 годы для государственного предприятия «Государственная резиденция» Таласской областной государственной администрации.
- Конкретные размеры денежных средств, предусмотренные в республиканском бюджете на 2020 и 2021 годы для государственного предприятия «Резиденция полномочного представительства правительства Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области».
- Предусмотрены ли какие-либо льготы для подведомственных учреждений Управления делами президента, к примеру льготы по уплате налоговых и/или таможенных платежей, коммунальных услуг? Если да, то какие именно?
- Предусмотрено ли проведение мероприятий на территории подведомственных учреждений Управления делами президента на безвозмездной основе? Если да, то в каких именно случаях и на каком основании?
- Конкретные размеры денежных средств, уплаченных учреждениями, перечисленными в пунктах 4-9, в качестве налогов с разбивкой по каждому учреждению и видам налогов.
- Конкретные размеры денежных средств, полученных учреждениями, перечисленными в пунктах 4-9, в качестве оплаты за оказываемые ими услуги коммерческого характера с разбивкой по каждому учреждению.
- Какие именно мероприятия проводились в учреждениях, перечисленных в пунктах 4-9, в 2020 и 2021 году, которые не были связаны с официальными мероприятиями государственных органов?
- Конкретное количество транспортных средств, находящихся на балансе учреждений, перечисленных в пунктах 4-9 с указанием их наименований, моделей, года выпуска и с разбивкой по каждому учреждению.
- Конкретное количество транспортных средств, находящихся на балансе государственного учреждения «Автотранспортное предприятие Управления делами президента и правительства Кыргызской Республики» с указанием их наименований, моделей, года выпуска.
- Исчерпывающий перечень должностных лиц, которым предоставлены транспортные средства, находящиеся на балансе государственного учреждения «Автотранспортное предприятие Управления делами президента и правительства Кыргызской Республики».
- Конкретные размеры денежных средств, предусмотренные в республиканском бюджете на 2020 и 2021 годы для государственного учреждения «Автотранспортное предприятие Управления делами президента и правительства Кыргызской Республики».
- Конкретные размеры денежных средств, уплаченных государственным учреждением «Автотранспортное предприятие Управления делами президента и правительства Кыргызской Республики», в качестве налогов с разбивкой по видам налогов.
- Конкретные размеры денежных средств, полученных государственным учреждением «Автотранспортное предприятие Управления делами президента и правительства Кыргызской Республики», в качестве оплаты за оказываемые услуги коммерческого характера.
- Исчерпывающий перечень должностных лиц, а также иных лиц, имеющих право на получение различных видов медицинской помощи на бесплатной основе в государственном учреждении «Клиническая больница Управления делами президента и правительства».
- Конкретные размеры денежных средств, предусмотренные в республиканском бюджете на 2020 и 2021 годы для государственного учреждения «Клиническая больница Управления делами президента и правительства Кыргызской Республики».
- Допускается ли предоставление услуг на платной основе государственным учреждением «Клиническая больница Управления делами президента и правительства Кыргызской Республики»? Если да, прошу сообщить конкретные размеры денежных средств, полученных данным государственным учреждением в качестве оплаты за оказываемые услуги.
- Конкретные размеры денежных средств, уплаченных государственным учреждением «Клиническая больница», в качестве налогов с разбивкой по видам налогов.
- Исчерпывающий перечень должностных лиц, а также иных лиц, которым в настоящее время предоставляется государственная охрана.
- Исчерпывающий перечень должностных лиц, а также иных лиц, которым обеспечивается сопровождение подразделений правоохранительных органов, обеспечивающих безопасность дорожного движения, включая перекрытие автомобильных дорог.
- Предоставить заверенные копии всех нормативных правовых актов и других документов, регулирующих деятельность указанных выше учреждений, а также содержащих ответы на перечисленные выше вопросы.
Необходимо отметить, что соответствующих нормативно-правовых и иных актов, в которых содержатся ответы на все указанные вопросы, нет в открытом доступе. Однако, как пишет Чолпон Джакупова, подобные документы, включая отчеты о доходах и расходовании бюджетных средств, в обязательном порядке должны находиться в открытом доступе, поскольку расходуются средства налогоплательщиков.