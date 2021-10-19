Камчыбек Ташиев живет в доме Алмазбека Атамбаева? Ответ Управделами президента

В соцсетях и некоторых СМИ сообщается, что председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев проживает в госрезиденции «Ала-Арча» в доме, построенном бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым.

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Ранее 24.kg сообщало, что, по некоторым данным, Камчыбек Ташиев проживает в госрезиденции «Ала-Арча-1». Но в пресс-службе президента и ГКНБ отказались прокомментировать информацию.

В 2018 году стало известно, что бывший президент построил на территории резиденции дачу за 89,3 миллиона сомов. Из них 77,8 миллиона сомов выделил сам Алмазбек Атамбаев. По словам близких, семья бывшего главы государства проживала там один год.

Общая площадь недвижимости составляет 301,8 квадратных метра, из них жилая — 141,6 квадратных метра, куда входят гостиная, кухня, две спальни, кабинет и гараж на две машины.

После лишения статуса экс-президента в 2019 году Алмазбек Атамбаев сдал дачу в собственность государства.

24.kg обратилось за комментарием к первому заместителю управляющего делами президента Тилеку Батырканову. Он не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что Камчыбек Ташиев проживает на территории госрезиденции «Ала-Арча».

По словам Тилека Батырканова, согласно распоряжению президента председатель ГКНБ входит в перечень лиц, которые могут проживать на территории резиденции.

«По закону мы не можем говорить о том, где конкретно живет то или иное первое лицо. На основании распоряжения президента определенные государственные чиновники имеют право на проживание в государственной резиденции. Эту недвижимость нельзя приватизировать», — сказал Тилек Батырканов.

Все дома являются государственной собственностью, соответственно, неважно, на чьи деньги построен дом. Если он находится на территории госрезиденции, то автоматически является госсобственностью.

Заместитель управделами главы государства отметил, что перечень должностных лиц, имеющих право на проживание в госрезиденции, носит гриф «для служебного пользования».

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При этом, по словам Тилека Батырканова, все жители резиденции, кроме президента, сами оплачивают коммунальные услуги: вывоз мусора, электроэнергию, горячую и холодную воду, газ, а также отопление.

Напомним, что глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова обратилась к президенту Садыру Жапарову. Она потребовала предоставить список должностных лиц органов государственной власти, а также всех иных, кто проживает на территории государственной резиденции № 1 «Ала-Арча» и других государственных резиденций. Однако ответ на свой запрос юрист до сих пор не получила.