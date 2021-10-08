Садыр Жапаров поздравил спортсменок с победой на чемпионате мира по борьбе

Президент Садыр Жапаров поздравил спортсменок Мээрим Жуманазарову и Айпери Медет кызы с победой на чемпионате мира по борьбе.

«Мээрим — наша гордость. Ты показала высочайшее мастерство в финальной схватке на чемпионате мира по борьбе. Золото Мээрим Жуманазаровой и бронзовая медаль Айпери Медет кызы заставили народ еще раз возрадоваться победам наших борцов», — написал он на своей странице Facebook.

Он отметил, что достижения национальной сборной прославляют кыргызский народ и страну на весь мир.

«Вы пишите историю кыргызского спорта. Особую благодарность выражаю тренерскому штабу, который великолепно подготовил наших спортсменов к соревнованиям», — резюмировал глава государства.