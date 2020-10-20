Задержан экс-замглавы ГСБЭП Эмиль Жамгырчиев

В Бишкеке задержан бывший зампредседателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Эмиль Жамгырчиев. Об этом 24.kg сообщили в ГКНБ.

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Уточняется, что вместе с ним задержан и бывший заместитель руководителя аппарата правительства Бакытбек Калмуратов.

«В рамках оперативно-следственных действий установлена причастность к получению взятки в особо крупном размере экс-заместителя руководителя аппарата правительства и экс-заместителя председателя ГСБЭП. Эти чиновники получили деньги у частного предпринимателя за положительное разрешение вопросов, связанных с расследованием ГСБЭП уголовного дела по факту контрабанды. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки» УК КР. Жамгырчиев и Калмуратов водворены в ИВС СИЗО ГКНБ», — сообщили редакции.